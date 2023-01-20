اكتشاف جمجمة حوت كاملة في شاطئ بأمريكا.. عمرها 12 مليون سنة ووزنها ربع طن

دائما ما يكتشف الباحثون والصيادون العديد من الأشياء التي تعود لآلاف، وربما ملايين السنين، وعلى شاطئ بخليج تشيسابيك بولاية ماريلاند الأمريكية، عثر على جسم يعود لأكثر من 12 مليون عام، عبارة عن جمجمة حوت متحجرة.

صاحب الاكتشاف التاريخي، هو رجل من ولاية بنسلفانيا، واسمه كودي جودارد، اكتشف جمجمة الحوت في شهر أكتوبر الماضي، حين كان يبحث عن متحجرات وأسنان أسماك القرش، وهي هواية ونشاط مشهور في المنطقة، وفقا لما نقلته «سكاي نيوز عربية»، عن متحف «كالفرت مارين ميوزيوم».

العثور على جمجمة حوت.. كأس العالم في حلم الإحاثة

وسط حالة من السعادة سيطرت على ستيفن جودفري، رئيس قسم علم المتحجرات في المتحف، قال: «شعرنا بأننا فزنا بكأس العالم لعلم الإحاثة» -الإحاثة علم يدرس حياة ما قبل التاريخ، ويشمل تطور الكائنات وعلاقاتها بعضها-، مُضيفًا: «من غير المعروف حتى الآن إلى أي نوع من حيتان العصر الميوسيني، ينتمي الحوت الذي تعود إليه الجمجمة»، ولن يتم التعرف على العصر الذي ينتمي إليه الحوت إلا بدراسة الجمجمة جيدًا.

شهران كاملان استغرقهما استخراج وتحريك الجمجمة من مكانها، حيث كانت مغروسة في كتلة من الرواسب، ويبلغ وزن كتلة الرواسب التي استخرج منها جمجمة الحوت 295 كيلوجرامًا، بحسب ما أكده المتحف.

الجمجمة الأكثر اكتمالًا

وتعد الجمجمة المكتشفة، هي الأكثر اكتمالًا لجمجمة حوت عثر عليها في المنطقة، وأطلق عليها اسم «كودي»، نسبة إلى مكتشفها، ونقلت الجمجمة إلى مختبر المتحجرات بالمتحف: «سيتم استخدام أدوات خاصة لاستخراج باقي الرواسب منها، وستسغرق العملية بضعة أشهر أيضًا».