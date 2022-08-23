الناقل الرسمي لـHouse of the Dragon يحتفل بعرضه في مصر بمجسم لـ«جمجمة تنين»

احتفل الناقل الرسمي لمسلسل «House of the Dragon» في الشرق الأوسط «OSN»، بمناسبة عرض الحلقة الأولى، بالكشف عن مجسم كبير على شكل «جمجمة تنين» ضخمة نصبت على «مراسي» في الساحل الشمالي.

مجسم ضخم لـ«جمجمة تنين» طولها 5 أمتار

وتفاجأ زوار شاطئ مراسي خلال عطلة نهاية الأسبوع بوجود جمجمة التنين باليريون البالغ طولها 5 أمتار وارتفاعها 3 أمتار في النادي الواقع على شواطئ مدينة العلمين الساحلية، إذ أقيم المجسّم العملاق لجذب السكان والسياح على مدار 3 أيام إلى الاحتفالات المقامة بمناسبة إطلاق المسلسل والعرض الأول المرتقب له.

وشهِد عدد من المشاهير، بينهم ياسر أحمد ومحمود كمال، عملية تشييد المجسم اللافت للنظر بعد أنَّ لاحظوا وجوده على الشاطئ المصري الشهير.

كانت منصة «OSN» قد عرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الحلقة الأولى من المسلسل بالتزامن مع عرضها في أمريكا والعالم عبر قناة «HBO».

مسلسل House of the Dragon يعرض عبر «OSN»

المسلسل الدرامي House of the Dragon من 10 حلقات ويستند على رواية «Fire & Blood» للكاتب جورج آر آر مارتن، وهو من إنتاجات «HBO» الأصلية.

وتقع أحداث المسلسل قبل 200 عام من أحداث «Game of Thrones» ويحكي قصة عائلة ترجيريَن.

ومن المقرر أنَّ تُعرض الحلقة الأولى من المسلسل المرتقب حصريًا على OSN+ يوم 22 أغسطس، بالتزامن مع العرض الأول لها في الولايات المتحدة.

ويلعب أدوار البطولة في «House of the Dragon» كل من بادي كونسيدين في دور الملك فيسريس ترجيريَن، ومات سميث في دور الأمير ديمون جرجيريَن الأخ الأصغر للملك ووريث العرش، وأوليفيا كوك في دور أليسنت هايتاور ابنة مستشار الملك، وإيما دارسي في دور الأميرة راينيرا ترجيريَن ابنة الملك فيسريس البكر.