خبير أثري: غرب الأقصر ثرية للغاية وتبشر باحتمالية اكتشاف وادي ملكات جديد

قال الدكتور مجدي شاكر، خبير أثري، إنّ منطقة غرب الأقصر، ثرية للغاية وتبشر باحتمالية وجود وادي ملكات جديد، مؤكدًا صعوبة العمل في تلك المنطقة.

وأضاف أن الملك تحتمس الثالث قام بمجموعة حملات لمنطقة بلاد الشام والعراق، لذلك نفذ بما يُسمى بالمصاهرة السياسية أو الزواج السياسي، وتم اكتشاف مقبرة مهمة بها مجموعة من الكنوز لـ 3 زوجات سوريات له من قبل، مشيرا إلى أن المتحف البريطاني يضم 100 ألف قطعة أثرية من بينها أهم قطعتين في العالم هما حجر رشيد ودقن أبو الهول، مشيرًا إلى أن مكتشف مقبرة توت عنخ أمون عمل في منطقة الوديان الغربية، ولكنه لم يُكمل جهوده نظرًا لصعوبة العمل في هذا المكان.

منطقة الوديان الغربية ثرية للغاية

وأكد «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الملك تحتمس الثالث تزوج كثيرًا وكان له عدد كبير من المنشآت وهو أول من بدأ في منطقة الوديان الغربية بالأقصر، مشيرًا إلى أنه تم إدراك المقبرة التي تم اكتشافها في عصر الملك تحتمس الثالث، إذ أن كل عصر أو أسرة في مصر القديمة كان لها نظاما معماريا محددا.