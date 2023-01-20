حريق هائل يلتهم كافتيريا على كورنيش مدينة مرسى مطروح (صور)

نشب حريق هائل في كافيتريا على كورنيش بمدينة مرسى مطروح، مما أسفر عن التهام النيران جميع محتويات الكافتيريا من الكراسي والمقاعد والأسقف والجدران والأرضيات والفرش والعدة.

ارتفعت ألسنة اللهب، في ظل عدم معرفة أسباب حدوث الحريق، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحريق.

قوات الحماية المدنية تخمد الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان اشتعال حريق بالكافتيريا بالقرب من ديوان عام المحافظة وجاري السيطرة على الحريق قبل امتداد خطره إلى المناطق المجاورة.

الشرطة تفحص موقع الحريق

جاري فحص موقع الحريق داخل الكافتيريا الواقعة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، من خلال قوات الحماية المدنية، وضباط قسم شرطة مطروح للتعرف على أسباب وقوع الحادث.

جهود لإخماد الحريق

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق، ورصدت «الوطن»، صور اشتعال الحريق ومحاولة إخماده.