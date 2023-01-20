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السيطرة على حريق في عقار بالزاوية الحمراء

كتب:

وائل فايز
01:42 م | الجمعة 20 يناير 2023
حريق شرفة عقار

حريق شرفة عقار

تلقت غرفة العمليات بحي الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق داخل شرفة عقار بالدور الثاني بالأرضي بالعقار رقم 34 بشارع ترعة الجلاد بأرض الجنينة.

توجه اللواء عبد الله عزت، رئيس حي الزاوية الحمراء والأجهزة المعاونة بالحي إلى موقع الحدث، والتواصل مع الحماية المدنية، حيث تم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر في الأرواح.

إزالة إشغالات سوق طلخا بالزاوية الحمراء

 من ناحية أخرى، شن حي الزاوية الحمراء بالقاهرة  حملة لرفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين بناء على تعليمات رئيس الحي، حيث قامت إدارة الإشغالات ومشرفي القطاعات وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الأسواق برفع غشغالات سوق طلخا.

جهود أجهزة حي الزاوية الحمراء

وواصلت أجهزة الحي بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي التواجد المستمر بالشوارع لمتابعة ما يتم من أعمال ومتابعة تطهير بالوعات الصرف الصحي بشارع السلام.

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.