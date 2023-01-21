مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعلن تكريم 5 فنانين

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثانية عشرة عن تكريم 5 مبدعين من أفريقيا في الدورة الجديد المقرر انطلاقها أول شهر فبراير المقبل.

ترصد الوطن في هذا التقرير أبرز معلومات عن المكرمين

- هالة صدقي، وهي ممثلة من أهم الفنانات المصريات قدمت عدد كبير من الاعمال السينمائية ابرزها مع المخرج «عاطف الطيب» في فيلمه «الهروب»، ومع المخرج «يوسف شاهين» في فيلمي «إسكندرية – نيويورك» و«هي فوضى» ومع المخرج مجدي أحمد علي في «يا دنيا يا غرامي».

- هشام نزيه، وهو مؤلف موسيقي مصري، بدأ مسيرته الفنية مع الموسيقى التصويرية عام 1992، حيث ساهم في تأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام مثل: (هستيريا، الساحر، السلم والثعبان، تيتو، إكس لارج، الفيل الأزرق).

- السنغالي منصور صورا مخرج سينمائي من السنغال، وهو من مواليد 1952 في داكار، درس في فرنسا وحصل على الماجستير في السينما من جامعة باريس الثامنة، عند عودته إلى السنغال، أصبح مدير الأرشيف السمعي البصري في وزارة الثقافة منذ عام 1977 حتى عام 1985، بدأ سورا واد في إنتاج فيديوهات قصيرة للتلفزيون السنغالي، وكذلك العديد من الأفلام الوثائقية والتقارير لقناة TV5 الفرنسية.

تكريم السنغال وموزمبيق في المهرجان

- المخرج الموزمبيقي بيدرو بيمنتا، وهو منتج سينمائي من (موزمبيق) ، بدأ مسيرته السينمائية مع المعهد القومي للسينما في موزمبيق عام 1977،ومنذ ذلك الحين، أنتج أو شارك في إنتاج العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية والأفلام الروائية في بلده وكذلك في دول أفريقية أخرى، بين عامي 1997 و2003.