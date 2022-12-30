هالة صدقي تدعم سعد لمجرد: أقوى حفلة وأجمل دعاية لشرم الشيخ «صور»

حرصت الفنانة هالة صدقى على دعم المطرب سعد لمجرد بعد الحفل الغنائي في مدينة شرم الشيخ أمس، وكشفت عن فيديو خلال زيارتها له عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

هالة صدقي مع سعد لمجرد

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بفيديو كشفت فيه عن لحظة وصولها لسعد لمجرد في كواليس حفله بعد انتهائه من الغناء وحرصها على التقاط مجموعة من الصور معه.

هالة صدقي تدعم سعد لمجرد

وعلقت الفنانة هالة صدقي على الفيديو مع سعد لمجرد: «أقوى حفلة وأجمل دعاية لشرم الشيخ من أقوى وأحب المطربين لقلبي، الرائع سعد المجرد المطرب العالمي نورت مصر وكلنا في انتظار المزيد من الحفلات في وطنك الثاني لأن لك جمهور كبير منتظرك ومنتظر المزيد من الحفلات، مزيد من النجاح لأبناء المغرب».

يذكر أن الفنان سعد لمجرد قدم خلال حفله الغنائي عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها الحلق وغلطانة والمعلم، وقدم أيضا عدد من الأغاني المصرية منها للمطرب عمرو دياب وأغنية سواح لعبد الحليم حافظ.