هالة صدقي لـ يوسف الحسيني: التفكير في تهنئة المسيحيين بأعيادهم تحسن خلال 9 سنوات

قالت الفنانة هالة صدقي، إنّ هناك فرق كبير بين مصر منذ 9 سنوات، واليوم، حيث بدأ تقبل للآخر، بعدما كانت هناك مفاهيم خاطئة شريرة وروح سيئة، واليوم يحدث العكس، وهناك شيء يجعل المواطنين يشعرون بالفرح، موضحة أن بعض الناس تستغل جهل الآخرين وطيبتهم، ويلعبون على وتر سيئ.

وأضافت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى: «في حاجة كسرت الإحساس بإنك مش على الخريطة، ومحدش حاسس بيك، هناك أشياء كثيرة تغيرت على مدار 9 سنوات، قبل العيد هنعيد عليهم ولا منعيدش، حلال ولا حرام، حاجة في قمة التخلف، وقمة الجرح لنا بجد».

وتابعت الفنانة: «نحتفل جميعا معا بعيد الميلاد المجيد، وهذا شيء جميل، وبعض المواطنين جاءوا من أماكن بعيدة لالتقاط الصور مع شجرة الكريسماس، وهناك جزء يشع جهل، لكن بدأ يتقلص».