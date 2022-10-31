هالة صدقي لـ قصواء الخلالي: أيام قرطاج من أعرق المهرجانات.. والتكريم فيه ليس سهلا

علقت الفنانة هالة صدقي على تكريمها في مهرجان أيام قرطاج بتونس من جانب وزيرة الثقافة التونسية، قائلة: «تكريم مهم لأن مهرجان قرطاج يعتبر من أهم وأعرق المهرجانات العربية، وعمره 33 عاما، ومسألة التكريم فيه ليست سهلة على الإطلاق، وبالتالي فأنا سعيدة للغاية».

هالة صدقي: حضرت افتتاح المهرجان فقط

وأضافت صدقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «حضرت حفل الافتتاح ولم أحضر فعاليات المؤتمر بالكامل لأني مشغولة بتصوير مسلسل العمدة مع المخرج محمد سامي، ومحمد رمضان وزينة ومي كساب وإيمان العاصي».

هالة صدقي تهدي الجائزة للفن المصري

وتابعت: «أشكر إدارة المهرجان على الإدارة، وما حدث يعد تكريما للفن المصري، فهذه الجائزة مهداة للفن والسينما المصرية، وأتمنى عودة صناعة السينما بقوتها في الشرق الأوسط».

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي صورا من حضور وتكريم عدد من الفنانين المصريين للدورة الـ 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور «إنستجرام»، ومنهم الفنانة هالة صدقي.