أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده: دايما معي حتى ألقاك

أحيا الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل.

أحمد خالد صالح لوالده: كل سنة وإنت من المنعمين

ونشر صالح صورة تجمعه بوالده وعلق عليها قائلا: «كل سنة وإنت إن شاء الله وثقتي فيه سبحانه وتعالى من المنعمين يا أبويا، ربنا يوسعها عليك ويسعدك ويكتب لك الحسنى والزيادة ورفقة الأنبياء والصالحين، وغفر الله لك وللأحباب أجمعين وجمعني وإياك على خير يا والدي، دائماً معي حتى ألقاك يا حبيبي».

مشاركة أحمد خالد صالح في فيلم «عمهم»

وشارك مؤخرا أحمد خالد صالح في فيلم عمهم الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر الإيرادات في مصر وعدد من الدول العربية ويشارك في الفيلم عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: محمد عادل إمام، رياض الخولي، ومحمد سلام، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وباسم سمرة، وهدى المفتي، وأيتن عامر، وأحمد خالد صالح، والشحات مبروك، وإشراف عام كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.