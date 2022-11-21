أحمد خالد صالح: مواجهتي لسيد رجب في فيلم «19 ب» هو المشهد الأقرب لقلبي

عبر الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور على دوره في فيلم «19 ب»، المشارك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أنه يجسد ضمن أحداث الفيلم دور «نصر» السايس الذي يدخل في صراعات مع سيد رجب، ومشهد مواجهتي لسيد رجب هو الأقرب لقلبي.

أحمد خالد صالح يتحدث عن دوره في «19 ب»

وعن دوره قال أحمد خالد صالح: «تحمست جدًا بعد القراءة الأولى للسيناريو، وسعدت لاختيار المخرج أحمد عبدالله لي، فالشخصية جديدة ومختلفة، وصعوبتها تتمثل في الجمع بين مشاعر القوة والنفوذ والضعف في الوقت ذاته.

وأضاف «صالح»، في تصريح لـ«الوطن»: «سعيد وممتن بعرض فيلم لي في المسابقة الرسمية لهذا العام بعد عرض مسلسل أنصاف مجانين على هامش المهرجان في الدورة السابقة للقاهرة السينمائي، خاصة أن فيلم 19 ب، يحمل رسائل متعددة للجمهور».

أحمد خالد صالح يتحدث عن مرجعيته في فيلم 19 ب

وتابع أحمد خالد صالح، قائلاً: «الجميع يشاهد السايس في الشارع بشكل مستمر، فهو شخصية نراها يوميًا، وذلك الأمر لم يحتاج إلى مرجعية بعينها، كما أن السيناريو نفسه كان مصدرا هاما للإلهام، فهو يخص شخصية نصر السايس، ذاته وليس أي سايس تراه في الشارع، فنصر له خلفيات مختلفة ورؤية مختلفة للأشياء».

وتحدث عن كواليس فيلم «19 ب»، قائلا: «كواليس الفيلم جاءت ممتعة، بسبب كل الممثلين سواء ناهد السباعي وسيد رجب، والمخرج أحمد عبد الله، ومصطفى الكاشف مدير التصوير، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، فعندما يكون هناك مشروع، اجتمع الممثلون على حبه والإيمان بقضيته يكون مُمتعا، على قدر ما كان هناك صعوبات في الفيلم إلا أنه كان ممتع».

أصعب مشاهد بفيلم «19 ب»

وعن أصعب المشاهد التي قدمها قال: «أصعب مشهد كتنفيذ هو مشهد النهاية، فكان متعب وتم تصويره في 3 أيام، وهذا كان مرهق بالنسبة لنا جميعاً، خاصة أنه كان أمام العبقري سيد رجب، فهو موهوبة وكاريزما ومدرسة، وتأكدت أنه إضافة لأي شخص يقف أمامه، استمتعت بالتعاون أمامه».