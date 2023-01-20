حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. رياح وبرودة ليلا

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تشير التوقعات إلي سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20 % على فترات متفاوتة مع تكون ظاهرة الشبورة المائية والغيوم الجزئية على مختلف المحافظات، ونشاط للرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضح بيان الأرصاد تعرض محافظة مطروح ومناطق السلوم، العملين، بنسبة 20% وتكون خفيفة، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية ونشاط لحركة الرياح تصل إلى 28 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 20 درجة وبلغت الصغرى 11 درجة.

حالة الطقس غدا السبت في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات القاهرة الكبري تكون معتدلة الحرارة نهاراً مع تكون غيوم وشبورة مائية ونشاط للرياح بسرعة 20 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وجاء طقس غدا السبت في محافظات الوجه البحري ومدن القناة مائلا إلى البرودة ليلا معتدل الحرارة نهاراً مع تكون الشبورة والغيوم وسجلت سرعة الرياح 20 كيلومتراً في الساعة وبلغت الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية في طقس غد السبت في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد مع نشاط للرياح يصل إلى 20 كيلومتراً في جنوب سيناء، فيما تزداد في جنوب الصعيد حيث سجلت 26 كيلومتراً في الساعة.

وسجلت العظمى في محافظات شمال الصعيد 25 درجة، فيما ارتفعت الصغرى حيث سجلت 10 درجات مع تكون الشبورة المائية وطقس مشمس.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقساً مشمساً مائلاً إلى البرودة ليلاً مع تكون الشبورة والرياح التي تصل إلى 24 كيلومتراً في الساعة.