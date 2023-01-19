حالة الطقس غدا الجمعة.. ارتفاع في درجات الحرارة بجميع المحافظات

تشهد محافظات مصر، وخاصة الصعيد، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، واستقرارا بحالة الطقس غدا الجمعة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 لـ27 درجة خلال ساعات النهار، وتزداد فترات سطوع أشعة الشمس، ليسود طقس معتدل على القاهرة، ومائل للحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الجمعة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، مؤكدة أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، مع بداية ساعات الليل، حيث تكون الأجواء بين باردة وشديدة البرودة، بداية من محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا وحتى مصر الوسطى وجنوب البلاد، مع استمرار تكون الصقيع على المزروعات بمناطق مختلفة من وسط سيناء.

وأشارت «الأرصاد الجوية»، إلى وجود انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

كما أعلنت «الأرصاد الجوية»، درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كما يلي:

- القاهرة 22 - 11

- العاصمة الإدارية 21 - 11

- أكتوبر 21 - 11

- بنها 22 - 10

- دمنهور 21 - 10

- وادي النطرون 22 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 21 - 10

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 22 - 11

- طنطا 21 - 11

- دمياط 21 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 23 - 10

- السويس 21 - 10

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 09

- نخل 20 - 02

- كاترين 15 - 01

- الطور 22 - 09

- طابا 23 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 12

- مطروح 19 - 11

- السلوم 19 - 10

- سيوة 19 - 6

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 13

- مرسى علم 25 - 13

- شلاتين 26 - 16

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08

- بني سويف 23 - 7

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 23 - 8

- قنا 25 - 9

- الأقصر 25 - 8

- أسوان 26 - 10

- الوادي الجديد 25 - 6

- أبو سمبل 27 - 10