حالة الطقس غدا في المحافظات.. 3 ظواهر جوية مؤثرة والحرارة تصل لـ 5 بالصعيد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، لتشهد تحسنا طفيفا مع طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر مع تكون 3 ظواهر جوية التي منها نشاط للرياح على بعض المحافظات، وشبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية، وغيوم جزئية.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم وتجنباً لوقوع الحوادث.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضح خبراء الأرصاد الجوية تعرض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري إلى تكون الشبورة المائية الكثيفة وسط نشاط للرياح تصل إلى 22 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 10 درجات مئوية مع طقس مشمس.

حالة الطقس غدا الخميس

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون مائلة إلى البرودة ليلا معتدلة الحرارة نهارا مع تكون الشبورة والغيوم وتزداد سرعة الرياح حيث تصل إلى 28 كيلو مترا في الساعة.

وتنعدم تكون الشبورة المائية غدا في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع نشاط خفيف للرياح وطقس مشمس، وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 26 درجة مئوية وبلغت الصغرى 9 درجات، فيما بلغت العظمى في السواحل الشمالية الشرقية 20 درجة وبلغت الصغرى 10 درجات

الظواهر الجوية غدا في المحافظات

وعن طقس غدا الخميس في شمال الصعيد، يشهد تكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية مع نشاط لحركة الرياح تصل إلى 16 كيلو مترا في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة وبلغت الصغرى 6 درجات مئوية.