الأرصاد توضح حالة الطقس غدا في المحافظات: الحرارة تصل 6 درجات

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، وتشير التوقعات إلى هبوب نشاط للرياح على بعض المناطق مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية، ونصحت «الأرصاد»، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة نظراً لحجب الرؤية الأفقية، مع تكون الغيوم الجزئية على محافظات السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري ومشمس في باقي المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري إلى طقس غائم جزئيا، بارد نهارا مائل للبرودة ليلاً مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح تصل إلى 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس غدا الجمعة في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا في محافظات القاهرة الكبرى يكون معتدل الحرارة نهارا، مشمس مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط للرياح يصل إلى 20 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

وفيما يتعلق بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر سجلت العظمى 25 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية مع طقس مشمس وتصل سرعة الرياح إلى 22 كيلو متر في الساعة.

طقس غدا في محافظات الصعيد

فيما تشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية وطقس مائل إلى البرودة ليلا، مشمس نهارا حيث سجلت العظمى 22 درجة وبلغت الصغرى 6 درجات مئوية.

وتنعدم تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب الصعيد حيث سجلت العظمى 25 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 9 درجات مئوية مع طقس مشمس معتدل الحرارة نهارا بارد ليلاً.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل إلى 2 متر وتكون جنوبية شرقية، وفيما يتعلق بحركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة وتصل إلى 1.5 متر وتكون شمالية غربية.