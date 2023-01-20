«القراء» ترحب باختيار الخشت ونعينع والطاروطي نوابا لـ«حشاد».. وجلسة مهمة غدا

قال محمد الساعاتي، المتحدث الرسمي لنقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن قرار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الخاص باختيار كل من الشيخ محمود محمد الخشت (نائب نقيب القراء والمحفظين) والقارئ الطبيب أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح علي الطاروطى نوابا بمشيخة عموم المقارئ المصرية، للشيخ محمد صالح حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- قد أثلج صدور جموع أهل القرآن على مستوى الجمهورية، وخاصة أعضاء مشيخة عموم المقارئ المصرية البلغ عددهم 15 ألفا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عشرة آلاف عضو هم قوام نقابة المحفظين والقراء على مستوى الجمهورية.

حشاد يعرب عن سعادته باختيار المقرئين الثلاثة نوابا له

من جانبه، أعرب الشيخ محمد حشاد عن بالغ سعادته لاختيار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الموفق، باختيار ثلاثة من أهم رموز تلاوة القرآن في مصر والعالم، وهم الشيخ محمود محمد الخشت (نائب نقيب القراء والمحفظين) والقارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح على الطاروطى نوابا بمشيخة عموم المقارئ المصرية، حيث أعتبرهم إضافة جديدة وقوية من أجل خدمة كتاب الله عز وجل.

وناشد الشيخ محمد حشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يأمر بالانتهاء من تعديلات قانون إنشاء النقابة، التى أرسلت له، حتى تتمكن النقابة من أداء رسالتها، وتقوم بالدور الفعال.

مجلس إدارة النقابة يعقد جلسة مهمة غدا

واختتم الشيخ حشاد: نبشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن كل ما تقومون به فى خدمة القرآن الكريم هو رصيد لكم عند الله عز وجل.

وأضاف الشيخ حشاد، أن مجلس إدارة النقابة يعقد جلسة مهمة غدا، والمجلس فى انتظار الشيخ محمد حامد السلكاوى للاعتذار عما بدر منه عند تلاوة القرآن، حيث تواصلت النقابة معه ووعد بالحضور.

من جهة أخرى، يشارك الشيخ محمد حشاد فى مقرأة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين، لينضم بعد انتهائها إلى جلسة النقابة المنعقدة بمقرها الكائن مقرها بالسيدة زينب.