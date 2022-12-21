نقيب القراء: قدمنا بلاغا ضد «السلكاوي».. والإذاعة استبعدته من التلاوة لمدة عام

قال الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، إن النقابة تابعت الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقارئ إذاعي يدعى محمد السلكاوي، يتلو القرآن الكريم من سورة الشورى، ويأتي أثناء التلاوة بحركات لا تليق بكتاب الله.

وأكد «حشاد» في تصريحات لـ«الوطن»: أن النقابة أبلغت رئيس الاذاعة المصرية محمد نوار، ورئيس التخطيط الديني بالإذاعة، وكلفت بتكليف المستشار القانوني للنقابة، بإبلاغ النيابة العامة ضد هذا القارئ.

وأوضح حشاد، أن الإذاعة تحركت فورا، وقررت إزاحته من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة عام، حتى نهاية عام 2023.