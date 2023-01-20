انقطاع المياه أسوان 12 ساعة للصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن وقرى انقطاع المياه في أسوان اليوم الجمعة، للصيانة الدورية وغسيل المروقات وتطهير الخزانات وفقا لخطة الصيانة أو للسدة الشتوية، أو لتصليح عطل أوكسر بخط مياه، ويمكن الاتصال على الخط الساخن 125 طوال 24 ساعة مع توضيح أماكن سيارات المياه المجانية للمواطنين.

انقطاع المياه أسوان

انقطاع المياه أسوان اليوم وفقا لإعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان يبدأ من الساعة 8 مساءا للساعة 8 صباحا غدا السبت لمدة 12 ساعة .

وحددت شركة المياه أماكن انقطاع المياه بأسوان بعدة مناطق منها أبوالريش بحري، والخطارة، والمقلة، ودارالنعيم و الشديدة، والمليقطة، وبهريف.

أسباب انقطاع المياه أسوان

وعللت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسباب انقطاع المياه أسوان لأعمال صيانة في خط 6 بوصة أمام الوحدة المحلية لمدينة أسوان، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

انقطاع المياه في سوهاج

وعلى جانب آخر أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة سوهاج انقطاع المياه بداية من 9 صباحا لتعود فى ال12 ظهرا بقرى «إدفا ونجع النجار وأولاد عزاز ودمنو والشعارنة الغربية والشرقية والقرى التابعة لهم وضعف المياه عن مدينة سوهاج للسدة الشتوية».

قطع المياه بالاسكندرية

أوضح بيان لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق منها الدخيلة والعجمى ،لأعمال الصيانة الطارئة في خط مياه رئيسي قطر 1000 أسفل مزلقان لمعي بالمكس وذلك بداية من الساعة 4 عصرا ولحين إتمام الصيانة.