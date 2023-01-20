قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن أزمة عدم توافر مدارس للفتيات في الصومال

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا من مدرسة «بونبيري» في الصومال بعنوان، «فتيات الصومال يواجهن أزمة عدم توافر مدارس».

وقال التقرير: «بونبيري هي المدرسة الوحيدة الخاصة بتعليم الفتيات في العاصمة مقديشو، نحو 1300 طالبة يقصدن هذه المدرسة الهادفة لتمكين البنات من التعليم، كما توفر سكنا للأكثر فقرا لتشجيعهن على الدراسة ومنع التسرب».

أحلام الطالبات في الصومال

وأوضحت الطالبة شكري علي عثمان، أنها قضت معظم حياتها في هذه المدرسة وتأمل أن تمنحها الظروف التعليمية في هذه المدرسة حياة أفضل في المستقبل، «أدرس في هذه المدرسة منذ 7 سنوات، أنا في الفصل الثاني الثانوي، والتعليم بالنسبة للبنات شعلة لمستقبل أفضل، ولدينا معلمون متميزون، وأنا سعيدة بهذا المشروع، ولا توجد مدارس أخرى مماثلة في البلاد».

تفشي الأمية في أوساط الصوماليات بنسبة 70%

وأضاف التقرير: «الحصول على التعليم بالنسبة للفتيات في الصومال بات صعب المنال، ما أدى إلى تفشي الأمية في أوساط الصوماليات بنسبة 70%، ولكن هنا تأمل مائدة عبد الله، أن تسهم في ردم هذه الهوة ودعم الفقيرات وإتاحت التعليم لهن».

وقالت الطالبة مائدة عبد الله، عبر التقرير: «جئت للمدرسة قبل سنوات ونظام التعليم هنا فريد ومتميز، ونتمتع بعلاقة جيدة مع الإدارة والمعلمين، وأود في المستقبل أن أصبح معلمة رياضيات».

وأكد التقرير أن المدرسة تواجه صعوبات من بينها غياب ميزانية مالية وقلة الكادر التعليمي، لكنها تحاول توفير رواتب المعلمين من خلال تبرعات من جميعات أهلية وحكومية.