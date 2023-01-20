مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن يكشف تفاصيل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية لإفريقيا

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن وزيرة الخزانة الأمريكية في زيارة استثنائية إلى القارة الأفريقية تستمر لـ11 يوما، وهي مدة طويلة لمسؤول أمريكي في زيارة للقارة السمراء.

وأضاف: «بدأت الزيارة يوم الثلاثاء، وتلتقي فيها رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس السنغالي، وتتنقل بين عدة عواصم».

تدعيم الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين واشنطن وإفريقيا

وتابع: «ويأتي هذا في إطار الاهتمام الأمريكي المتزايد مؤخرا بالقارة الأفريقية والتوجه للقارة، الذي شهدناه جميعا خلال العام الماضي، عندما أقيمت القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن، وحضرها الكثير من الزعماء الأفارقة والمسؤولين الأمريكيين، وتحدث فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وجرى التأكيد على تدعيم الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية».

دعم القارة الأفريقة في التحول إلى الطاقة النظيفة

واختتم: «وكذلك دعم القارة الإفريقة في التحول إلى الطاقة النظيفة ووقف استعمال الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، وكل هذه التعهدات التي قدمتها واشنطن من مساعدات للقارة الأفريقية بنحو 13.5 مليار دولار، وهناك نحو 15 مليار أخرى لدعم التحول للطاقة النظيفة».