يتطلع المواطنون بسوهاج إلى معرفة موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج بالمدارس الرسمية والخاصة والرسمية اللغات، خاصة ممن لديهم أبناء بالشهادة الإعدادية أو أقارب، أو أصدقاء حيث تعد الشهادة الإعدادية أول شهادة تحدد مسار التعليم للطالب سواء التعليم الثانوى الفنى أو الثانوى العام أو الثانوى العسكرى.

ويعتمد الكثير من أولياء الأمور على نتيجة الشهادة الإعدادية لتحديد مسار التعليم، فضلا عن رغبتهم بتحقيق أبنائهم مراكز متقدمة بالنتيجة مابين العشر الأوائل على المحافظة.

موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج

موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج سيتم تحديده عقب الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 25 يناير الجارى، ثم الانتهاء من التصحيح وأعمال الرصد والكنترول، وفقا لتصريح خاص للدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، مؤكدا أن أعمال التصحيح تجري عقب الانتهاء من الامتحانات.

اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 يرتبط أيضا باعتماد النتيجة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عقب الإنتهاء من أعمال الرصد والتصحيح.

وأكد وكيل تعليم سوهاج أنه فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات سيتم الإعلان عن موعد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج وستطرح بالمدارس.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وبدأ طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي الأربعاء الموافق 18 يناير الجاري، بامتحان اللغة العربية والتربية الدينية، وحتى الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري بمادة الدراسات الإجتماعية.