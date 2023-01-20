الحالة الصحية لإسعاد يونس.. تتلقى جلسات العلاج الطبيعي

ما زالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بعيدة عن برنامجها الشهير «صاحبة السعادة»، لخضوعها لجلسات العلاج الطبيعي في منزلها بعد إجرائها عملية تغيير المفصل.

الحالة الصحية لإسعاد يونس تتحسن

وكشف مصدر مقرب من إسعاد يونس، لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية في تحسن وتخضع لجلسات العلاج الطبيعي داخل منزلها، ولم يحدد الأطباء حتى الآن إمكانية نزولها العمل مرة أخرى الفتره الحالية.

إسعاد يونس تخضع لعملية تغيير مفصل

وفي 28 ديسمبر الماضي، فاجأت إسعاد يونس الجمهور بأزمتها الصحية، حيث نشرت الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بيانا يعلن خضوعها لعملية تغيير مفصل وكان نص البيان كالتالي: «أجرت صباح اليوم، الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض، بعد سقوطها من على درج سلم منزلها، ما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى أحد المستشفيات بأكتوبر، وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان، وتم إجراء الجراحة العاجلة، وهي الآن في مرحلة التعافي».