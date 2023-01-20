وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم

قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بجولة تفقدية للكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

والتقى الفريق أول محمد زكي، بالطلبة المستجدين وأسرهم أثناء زيارتهم لذويهم بالكلية الحربية، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما وجه التحية والتقدير لأهالي الطلبة المستجدين لما يتحملوه من جهد في تربية أبنائهم على تحمل المسؤولية وحب الوطن، مقدماً الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة التي تحمل على عاتقها مسؤولية اجتماعية كبرى لإعداد أجيال من أبناء مصر القادرين على العمل والعطاء مهما كلفهم ذلك من تضحيات إيماناً بأن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تحرص على توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها عقب الالتحاق بصفوفها ونيلهم شرف الانضمام للعسكرية المصرية.

طالب الفريق أول محمد زكي، الطلبة الجدد بالحفاظ على ما اكتسبوه من قيم أصيلة ومبادئ راسخة تتوارثها العسكرية المصرية من جيل إلى جيل، مؤكداً ضرورة مداومة البحث والاطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمي في كل المجالات بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات التي سيكلفون بها في المستقبل.

من جانبهم، أشاد أسر الطلبة المستجدين بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً يسيراً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل عناصر القوات المسلحة الذين ساعدوهم على الانخراط في الحياة العسكرية ليكونوا خير امتداد لأجيال سبقوهم في سجلات حب الوطن.