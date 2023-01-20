محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ وشوادر «أهلا رمضان» بالقرى والمراكز

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بفتح منافذ وشوادر أهلاً رمضان بالقرى والمراكز في أسرع وقت ممكن لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع ومحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

ولقت محافظ أسيوط إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمجتمع المدني، فضلاً عن التنسيق مع القوات المسلحة ومديرية الأمن والتواصل مع الموردين وكبار التجار لتوفير السلع والمشاركة في المعارض.

وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة، وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، تزامنا مع قرب شهر رمضان المعظم، وذلك خلال لقاءه برؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

تقديم سبل الدعم

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات في هذا الشأن لزيادة عدد المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة وشوادر بيع المواد الغائية والسلع المختلفة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا، مؤكدًا ضرورة التنبيه على الجميع بالإعلان عن أسعار المنتجات خاصة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم تخزين التجار لأي سلعة وحجبها عن المواطنين ومجابهة كافة أشكال الاحتكار، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها، والمشاركة في حملة «خليك إيجابي».

تكثيف الرقابة بالأسواق

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين.