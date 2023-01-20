محافظ أسيوط يوجه بالتواجد الميداني والتصدي لمخالفات البناء

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المحافظة حريصة على الدفع بعناصر جديدة في المحليات قادرة على العمل في مختلف الظروف، لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تزامنًا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة الاتجاهات، ويجب على جميع الأجهزة التنفيذية بذل المزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة حاليًا.

جاء ذلك خلال لقاءه في مكتبه بديوان عام المحافظة مع عبداللطيف عبد المنعم، رئيس حي شرق أسيوط الجديد، حيث أكد محافظ أسيوط على ضرورة التواجد الميداني في الشارع والتواصل المستمر مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وحلها طبقًا للقانون باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مطالبًا بضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات ذات الصلة لسرعة إتمام الأعمال.

منع البناء المخالف

كما وجه المحافظ بالمتابعة الدورية وتكثيف أعمال الرصد الميداني لمنع مخالفات البناء والتنسيق مع المتغيرات المكانية للتصدي الحازم للبناء العشوائي دون ترخيص والتعامل معه فورا ومنعه في المهد قبل تفاقمه، مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي، وذلك لتنفيذ القانون وإحكام السيطرة وردع المخالفين والحفاظ حقوق الدولة والمواطنين.

وشدد «سعد» على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار وضبط الأسعار بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء بتوفير السلع وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق والرقابة على الأسعار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين.

منع الإشغالات رفع التعديات

كما طالب المحافظ بتحقيق أعلى مستوى من النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع ومنع الإشغالات والتعديات وتوقيع عقوبات على المخالفين، مؤكدًا إنه غير مسموح بالمخالفات والإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مشيرًا إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح.

وفى نهاية اللقاء أكد المحافظ إننا جميعا هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.

وكان محافظ أسيوط قد أصدر قرار رقم 170 لسنة 2023 بندب عبد اللطيف عبدالمنعم فرغلي عبداللطيف، أخصائي خدمة مواطنين بالمستوى الوظيفي الأول (أ) بالمجموعة التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، من العمل نائبًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، للعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق لمدة عام، أو لحين شغل الوظيفة قانونًا.