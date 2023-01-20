محافظ أسيوط: مكتبة مصر العامة تواصل تقديم الأنشطة والورش التدريبية لتأهيل الشباب

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أهمية فرع مكتبة مصر العامة باعتبارها أحد الصروح الثقافية الكبرى على أرض المحافظة، ودورها في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب الوطنية والوعي لدى النشء والشباب وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم بما تقدمه وتنظمه من ورش عمل وندوات وفعاليات مختلفة على مدار العام والمساهمة في نهضة المجتمع وتطوره والمحافظة على هويته وتماسك أفراده والارتقاء بالسلوك الإنساني والحضاري عامة.

نشر الوعي الثقافي

وأوضح محافظ أسيوط، أن المكتبة تواصل تقديم أنشطتها وفعاليتها بهدف نشر الوعي الثقافي والمعرفي، والقراءة بين مختلف شرائح المجتمع حيث استقبلت المكتبة عددًا كبيرًا من الزائرين خاصة من الشباب والأطفال والفئات العمرية للاستفادة من الخدمات المقدمة بالمكتبة والأنشطة والفعاليات والورش والدورات التدريبية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية.

وتعمل المكتبة على إثراء الحركة الثقافية من خلال إتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع.

وأشار اللواء عصام سعد إلى دعمه الكامل لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها المكتبة لما لها من تأثير مباشر على المستوى الثقافى للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الانسان وزيادة الوعي والثقافة لدى المواطن المصري داعياً الشباب والأطفال بالمشاركة والإهتمام بالجانب الثقافي للارتقاء بالذوق العام الذي يسهم بشكل رئيسي في تكوين هوية الشخص وصقل عقول النشء منذ الصغر بمختلف العلوم الإنسانية مما يساعد على بناء عقول بشرية وبناء الإنسان المصري.

الأنشطة المتنوعة وورش العمل

أوضحت هاجر محروس، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، أن المكتبة تقدم العديد من الأنشطة المتنوعة وورش الأشغال الفنية واليدوية والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة إيماناً بأهمية الثقافة والقراءة في تكوين وتشكيل الشخصية وتنمية وتشجيع المهارات الابتكارية والمواهب الفنية لدى الأطفال والنشء.