وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بتلبية احتياجات أوكرانيا على الأرض

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن المسؤولين الأوكرانيين أوضحوا ما يواجهه الجيش الأوكراني على الأرض، وما يحتاجونه.

وأضاف «أوستن» خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الداعمة لكييف، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع اليوم، ركز على تلبية احتياجات أوكرانيا للدفاع الجوي والمدرعات وحتمية الدعم والتدريب والصيانة، والحفاظ على ما حققه الجيش الأوكراني على الأرض في معركته ضد روسيا.

مبادرة تدريب من الولايات المتحدة

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن الرئيس بايدن، أعلن عن مبادرة تدريب من الولايات المتحدة، مبنية على البرامج الأمريكية، لتدريب القوات الأوكرانية.

وتابع بأن هناك العديد من الدول الأوروبية قدمت مبادرات اليوم، لدعم أوكرانيا عسكريًا.

وأشار إلى أننا نستطيع تحقيق الكثير إذا ما عملنا معا وأظهرنا التزامنا بدعم أوكرانيا، وتقديم الدعم الذي يساعد في حماية سماء كييف.

الدول المجتمعة تسعى لتلبية احتياجات أوكرانيا

وأكد أن الدول المجتمعة تسعى لتلبية احتياجات أوكرانيا من الدبابات والمدرعات، وهو ما قامت به بريطانيا عن طريق إرسال دبابات «تشالنجر»، وتعد أول دبابة قتالية تدخل أوكرانيا، وهو ما نحيي عليه بريطانيا.

واختتم بأن الدعم لأوكرانيا يتعلق بالأمن الأوروبي والعالمي، وتأمين حياة أطفالنا وأحفادنا وتطبيقًا للقانون الدولي الذي يُدعم حرية الشعوب.