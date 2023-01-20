ضعف المياه عن مناطق بكفر الشيخ لمدة 8 ساعات غدا للصيانة

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ بضعف المياه لمدة 8 ساعات عن مدينة قلين والقرى التابعة لها، وأوضحت الشركة أن بعض المناطق تتأثر بضعف قطع المياه اعتبارا من الساعة 7 صباح غدا السبت حتى 3 مساءا لمدة 8 ساعات، نظراً للقيام بأعمال غسيل وتطهير وتعقيم محطة عزيز بقلين.

أماكن قطع المياه اليوم

بينما تشهد عدة مناطق بمحافظة القاهرة انقطاع المياه غدا السبت بداية من الساعة 11 مساء اليوم لمدة 24 ساعة حتى الساعة 11 مساء غدا السبت، وحددت شركة مياه الشرب أماكن قطع المياه بمنشية السلام والمجاورات من المجاورة الأولى حتى المجاورة العاشرة بمنطقة المشروع الأمريكى بحلوان، والمراحل الأولى والثانية والثالثة بمدينة 15 مايو، لقيام جهاز 15 مايو باستكمال أعمال تغيير الخط الرئيسي ومحابس السحب والطرد بطلمبات المياه لرافع المشروع الأمريكي.

أماكن قطع المياه في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب بأسوان انقطاع المياه عن مناطق أبوالريش بحري والشديدة والمليقطة والخطارة والمقلة ودارالنعيم وبهريف من الساعة 8 مساء اليوم حتى الـ8 من صباح غدا السبت للصيانة.

وتهيب شركات المياه بالمناطق المتأثرة بضعف المياه وقطعها بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الضعف والانقطاع، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.