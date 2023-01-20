مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من واقعة استشهاد أحد أفراد الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء متهم سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات وحيازة الأسلحة النارية، بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي، بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وهارب من واقعة شهدت استشهاد أحد أفراد الشرطة.

وباستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على طبنجة وعدد من الطلقات.

جاء ذلك استكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من تجار المواد المخدرة، وهروب المتهم الثالث، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.