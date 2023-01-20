ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج التموينية

وحسب بيان الداخلية، فإنه تم ضبط قضية حجب أرز أبيض، و18 قضية بيع بأزيد من السعر، و45 قضية عدم توريد أرز شعير، وضبط قضية حجب أعلاف، و2 قضية غش أعلاف غير صالح للاستخدام ومجهولة المصدر، وضبط 2 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر، وقضيتين في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وضبط 506 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء، وكذا ضبط 448 قضية في مجال مخالفات المخابز، و14 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

ضبط مالك مخزن بسوهاج

ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 2 طن أعلاف حيوانية عيني بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة القاهرة لتصرفه في كمية قدرها 9,9 طن دقيق بلدي مدعم مستندى للاتجار بها ببيعها فى السوق السوداء.

ضبط مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 2 طن دقيق أبيض عيني معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 1,75 طن دقيق أبيض عيني معبأة داخل شكائر بدون مستندات.

ضبط مالك مخزن لتجارة مستحضرات التجميل بدون ترخيص بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 5040 قطعة صابون بدون مستندات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

ضبط التلاعب بتوريد وتداول الأرز الشعير

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 45 قضية بمضبوطات بلغت 148,323 طن أرز شعير مستندي.

ضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 3,15 طن لحوم مجمدة مستوردة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط مالك مخزن لتجارة الدهانات بمحافظة الشرقية، وبحوزته كمية قدرها 6,8 طن دهانات معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

ضبط مدير محل ملابس بالقاهرة

ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة الملابس الجاهزة بمحافظة القاهرة وبحوزته عدد 9821 قطعة ملابس جاهزة بدون مستندات مجهولة المصدر مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً مجهولة المصدر عن ضبط 24 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 17197 عبوة سجائرمختلفة الأنواع.