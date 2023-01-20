إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في المنوفية

شهد مركز قويسنا في المنوفية، انقلاب سيارة أجرة في مصرف مائي، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدفع بـ 4 سيارات إسعاف ونقل المصابين المستشفي

وأكد مصدر طبي في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي الإخطار بحادث قويسنا، جرى الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حالة الطوارئ ووضع المصابين تحت الملاحظة.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بانقلاب سيارة أجرة في مصرف مائي بدائرة المركز، وأصيب 6 أشخاص وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وجاري إخطار جهات التحقيق بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حبس متهمين في واقعة قتل سائق بالسادات

علي صعيد آخر، أصدرت جهات التحقيق بمحافظة المنوفية، قراراً بحبس المتهمان بقتل سائق في المنوفية يدعى «أ.م»، عثر علي جثته داخل جوال بدائرة مركز السادات، حيث تبين من التحقيقات أن المتهمين هما زوجته وابن عمه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.