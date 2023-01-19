«تعليم المنوفية»: لم نرصد أي شكاوى في امتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تجري على أكمل وجه دون تسجيل شكاوى أو مشاكل، ولم تسجل غرفة العمليات في الديوان العام أي شكوى.

التنسيق بين كافة الجهات

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تنسيقًا بين كافة الأجهزة في الدولة تزامنا مع امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التنسيق والتواصل فيما بينها لتوفير المناخ المثالي للطلاب أثناء الامتحانات.

المحافظ يتابع سير الامتحانات

وأشار إلى أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، يتابع بشكل مستمر أداء الامتحانات في الشهادة الإعدادية ويوجه بتوفير المناخ الجيد للطلاب، مشيرا أنه يقوم بالمرور علي اللجان المختلفة للتأكد من سير الامتحانات بشكل جيد وعدم حدوث أي مشاكل، موضحًا أنه سيتم استكمالها بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم، أعلنت تجهيز 399 لجنة لاستقبال 85 ألفا و456 طالب على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة انتدام سير العملية التعليمية ورصد أي شكاوى.