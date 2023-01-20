العثور على جثة ميكانيكي وزوجته داخل منزلهما في المنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، واقعة العثور على جثامين ميكانيكي وزوجته «عرفيا» داخل منزل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

تفاصيل العثور على الميكانيكي وزوجته في بركة السبع

ووفق التحقيقات الأولية، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما، تبين عدم وجود إصابات ظاهرة في الجثامين، وتبين وجود موقد بلدي «راكية» في غرفة النوم، وقد تكون تسببت في الوفاة، فتوصلت التحقيقات إلى عدم وجود شبهه جنائية حول الوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم .

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على جثامين ميكانيكي يدعى «ع.م» 52 سنة، وزوجته عرفيا «ا.ب» 51 سنة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثامين ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها حول الواقعة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حاث بالباجور

علي صعيد آخر، شهد مركز الباجور، مساء أمس، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية علي الطريق الإقليمي، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الباجور، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.