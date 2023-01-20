ضبط مخالفات وتحرير محاضر لمخابز في حملات مكبرة بمراكز المنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالمنوفية، بالاشتراك مع إدارة التموين، حملة مكبرة بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن ضبط مركز لتعبئة المواد الغذائية بقرية المقاطع يقوم بإعادة تعبئة السكر المدعم وتغليفه داخل أكياس سكر حر، بهدف بيعه بالسوق السوداء، وتم التحفظ على ما يزيد عن 2 طن، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، بشن حملة مكثفة على أماكن بيع وتصنيع اللحوم بنطاق مركز ومدينة قويسنا، وتم ضبط كميات من أسماك السردين واللحوم المفرومة والمذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، والتحفظ على 5 أطنان لحوم، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق حي غرب شبين الكوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة.

تحرير محاضر ضد مخابز في قويسنا

وفي مركز قويسنا، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بمتابعة انتظام سير العمل بالمخابز للتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز، قام رئيس الوحدة المحلية بالمرور الميداني فجرا على المخابز لمراقبة تحسين جودة الخبز بقرى طه شبرا وأم خنان، وتم تحرير 10 محاضر مخالفات متنوعة بالاشتراك مع إدارة تموين قويسنا، كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة وزن ومواصفات مخابز بقرية أسطنها، ومحضر آخر بقرية تلوانة بالباجور.

حملات على الأسواق بسرس الليان

وفي ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان حملة تفتيشية مكبرة على المحلات التجارية، بالتنسيق مع إدارات التموين والصحة وإدارة شئون البيئة وقسم الإشغالات ورخص المحلات، وتم المرور على محلات بيع السلع الغذائية الأساسية والسوبر ماركت بنطاق المدينة، وأسفرت عن تحرير عدد 2 محضر عدم استيفاء اشتراطات بيئية، و4 محاضر إشغال طريق و2 إنذار للسير في إجراءات الترخيص ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدد 4 محاضر لعدم وجود شهادات واشتراطات صحية.

تحرير محاضر في حملة بمنوف

وفي مركز ومدينة منوف، قام رئيس الوحدة المحلية بشن حملة مكبرة بمدينة منوف، بالتعاون مع التموين والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري والإشغالات ورخص المحلات، للمرور على محلات المواد الغذائية بمنوف، وأسفرت الحملة عن 6 محاضر صحة و11 تموين لعدم إعلان أسعار و5 أمن صناعي و5 بيئة و6 إشغالات.