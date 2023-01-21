طبيب بأسيوط يطلق مبادرة لإجراء عمليات جراحية مجانا لمساعدة المحتاجين

«خير الناس أنفعهم للناس» مقولة تعبر عن طبيب جراح في محافظة أسيوط، الذي اتخذ من مهنته أكبر ثواب يمكن أن يقدمه، لا يهتم بالأموال بقدر اهتمامه بمساعدة الناس وتلبية احتياجاتهم وشفائهم من الآلام، ليكون من نصيبه دعاء المحتاجين، تنازل عن أجره لغير القادرين، حتى يتم إجراء العمليات الجراحية لهم.

مبادرة استشاري جراحة المخ والأعصاب

«الناس محتاجة اللي يساعدها، خاصة أنها جراحات مينفعش تستنى دورها في الانتظار وأكتر حاجة بتوقف الدنيا هي الفلوس وبالتحديد أجر الجراح فأنا تنازلت عنه لغير القادرين» هكذا بدأ الدكتور محمد تمام، مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري جامعة أسيوط، خلال حديثه مع «الوطن».

مهنة الطب هي مهنة إنسانية، هكذا عبر الدكتور محمد، موضحا أن دورهم كأطباء لابد من استغلال مهنتهم في مداواة المرضى وبالتحديد غير القادرين، «لما شوفت الناس حالتها المادية صعبة قررت أني اساعدهم وأكون في ضهرهم، واعمل اللي اقدر عليه».

أجر الطبيب الجراح، هو أعلى تكلفة في العمليات الجراحية، كما أنه يمكن أن يجعل الأهالي في انتظار دورهم لإجراء العملية، لذلك قرر ابن محافظة أسيوط، أن يتنازل عن حقه في الأجر للمحتاجين، وأن يتكفل المريض بمستلزمات العملية فقط، حتى لا يتحمل عبء آخر على كاهلة.

إجراء العملية الجراحية على مستوى المحافظات

يتم إجراء العمليات الجراحية، لأبناء المحافظات الأخرى، وليس محافظة أسيوط فقط، «أي حد محتاج أنه يتعمله عملية في المخ أو العمود الفقري سواء في أسيوط أو المحافظات الأخرى إحنا بنفذها على طول» حسب ما ذكره الدكتور محمد.

منذ ما يقرب من 7 أيام، بدأ مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب، مبادرته لمساعدة غير القادرين، وأجرى خلالها ما يقرب من 15 عملية جراحية، منها المخ والعمود الفقري، متمنيا من الجميع أن يستغل كلا في يده لمساعدة الآخرين، وتخفيف العبء من عليهم.