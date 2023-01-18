شاب ينقذ سيدة من الموت تحت قطار أسيوط.. ويخرج بإصابة في العمود الفقري

بطولة نادرة تلك التي فعلها مهندس أسواني عندما حاول إنقاذ سيدة من الموت، وقفز على قضبان السكة الحديد لينقذ رأس امرأة سقطت عليه أثناء محاولة اللحاق بقطار أسوان من محطة قطارات أسيوط، وتعرض لإصابات خطيرة، فيما تعرضت السيدة لبتر ذراعها الأيمن وأصابع رجليها، ويرقدان الآن في مستشفى أسيوط الجامعي تحت العلاج، بعدما تحولت رحلة أسرة السيدة المصابة لمرافقة ابتنهم في أداء امتحان بمحافظة القاهرة إلى مأساة تلازمهم طوال حياتهم.

«الحمد لله لحقتها ورفعت رأسها من على القضبان»، كلمات بسيطة قالها المهندس أحمد مدثر الحاج، 37 سنة مهندس ميكانيكا، يعمل في المملكة العربية السعودية منذ 14 عام، لـ«الوطن»، كان متجها إلى أسوان لإنهاء بعض الأمور الخاصة به استعداد للسفر مرة أخري، إلا أنه شاهد سيدة لا يعرفها تسقط على قضبان السكة الحديد في محطة قطار أسيوط، قفز خلفها وأبعد راسها عن القضبان أثناء سير القطار.

رحلة آلاء ووالداتها للامتحان تنتهي بمأساة

تحكي آلاء سمير إبراهيم، 23 سنة، لـ«الوطن» المأساة التي حدثت لوالدتها زمزم محمد صالح، 58 سنة، من محافظة أسوان، قائلة «أبي وأمي كانوا معي في القاهرة، حيث كنت أمتحن للالتحاق بأحد المعاهد، وفي رحلة عودتنا إلى أسوان، نزلنا محطة أسيوط لشراء مياه والعودة إلي القطار مرة أخرى وفجأة تحرك القطار وكنت أنا وأمي علي الرصيف».

أحمد انقذ السيدة.. شال رأسها من علي القضبان

فجأة ظهر لنا المهندس أحمد ومد يديه لي أنا وأمي لكي ندخل إلى القطار، إلا أن أمي لم تقدر المسافة بين القطار والرصيف وسقطت تحت، وفي غمضة عين قفز المهندس أحمد خلفها فحمل رأسها عن القضبان، ولما اختفت أمي، قفزت إلي الرصيف وعدت مرة أخرى ووجدت الناس علي الرصيف متجمعين عليهم.

بتر ذراع زمزم وأصابع رجليها

وأشارت إلى أن والداها كان في القطار، وعندما لم يجدهما نزل لأقرب محطة، وحضر إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وهناك أجري الأطباء لأمي عملية جراحية، تم خلالها بتر الذراع الأيمن لها، وأصابع رجليها وهي الآن بالعناية المركزة، فيما أصيب المهندس أحمد بإصابات في الفقرات وكدمات متنوعة في جسده ومحجوز في قسم العظام في المستشفى.

وأكدت أن البعض ظن أن المهندس أحمد أخي، لكن هو لا يعرفنا وتصرف بمنتهي الإنسانية والبطولة النادرة، وما فعله معنا في رقبتنا إلي يوم القيامة، فقد انقذ أمي من موت محقق، وأتمنى أن نجد الاهتمام الكافي في علاجه حتى لا يؤثر الحادث علي حياته.