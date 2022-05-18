100 أستاذ بمؤتمر الجديد في جراحات المخ والأعصاب للأطفال بطب المنصورة

انطلقت أعمال المؤتمر السنوي لقسم جراحة المخ والأعصاب جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء تحت عنوان: «الجديد في جراحات المخ والأعصاب للأطفال» وذلك ببدء الأعمال ورش العمل الخاصة بتدريب شباب الأطباء علي كل ما هو جديد في جراحة المخ والأعصاب علي أن يعقد غدا الخميس الافتتاح الرسمي للمؤتمر بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأطفال الجامعي بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة‏، والدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، وبرئاسة الدكتور حاتم بدر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة ‏المنصورة، والدكتور ناصر الغندور، رئيس الجمعية المصرية لجراحي الأعصاب، والدكتور محمد قاسم، منظم المؤتمر، الدكتور أشرف عبد المنعم، سكرتير المؤتمر، الدكتور أشرف شاكر، منهم المؤتمر، الدكتور أحمد زاهر، مقرر المؤتمر.

تبادل خبرات جامعة المنصورة من عمليات نادرة وجراحات دقيقة للأطفال

وقال الدكتور حاتم بدر، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ـ إن المؤتمر يشارك به أكثر من 100 أستاذاً من جميع الجامعات المصرية (جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الزقازيق، المنوفية، طنطا، بنها، أسيوط) .

وأضاف بدر لـ«الوطن» أنه من خلال المؤتمر يتم تبادل خبرات جامعة المنصورة من عمليات نادرة وجراحات دقيقة للأطفال مع باقي الجامعات كما يلقى فيه أحدث الأبحاث المتعلقة بجراحة المخ والأعصاب للأطفال .

5 ورش عمل لتدريب شباب جراحة المخ والأعصاب على أحدث التقنيات

وأشار إلى أنه على هامش المؤتمر يقام عدد 5 ورش عمل لتدريب شباب جراحة المخ والأعصاب على أحدث التقنيات والعمليات ويقوم بالتدريب نخبة مميزة من أساتذة الجامعة والجامعات الأخرى، وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة ومركز البحوث الطبية التجريبية وهي ورش: «مناظير المخ، الجراحة التصويبية ثلاثية الابعاد، جراحات اعوجاج العمود الفقري، جراحات المخ مع مراقبة الوظائف المخية مع عدم تخدير المريض كليا، توصيل الشريان السباتي للفئران تحت الميكروسكوب»