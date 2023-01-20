«فطار الخير» مبادرة جديدة من مطبخ بالخانكة لتوزيع وجبات مجانية: «بنساعد الغلابة»

وجبات مجانية عبارة عن أطباق متنوعة من الفول، الفلافل، الخضار، البطاطس، والباذنجان بجانب العيش، يوزعها مجموعة من الأشخاص، على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة القليوبية، ضمن مبادرة «فطار الخير»، التي أطلقتها مؤسسة وجمعية الغفور الرحيم بالخانكة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى إطعام غير القادرين والأسر الاولي بالرعاية والأيتام والأرامل، ولمواجهة الظروف المعيشية الحالية.

مبادرات ستر وعفة للفئات الأكثر احتياجا بالخانكة

تأتي مبادرة «فطار الخير»، استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها المؤسسة على مدار الفترة الماضية في محاولة منها لستر وعفة الأسر وتوفير كافة السلع الغذائية والمواد التموينية لهم وخاصة المرضى وكبار السن، من محدودي الدخل وغير القادرين على العمل لمساعدتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، وفق فتحي حرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغفور الرحيم الخيرية، بجانب مبادرة «مطبخ الخير»، التي دشنتها منذ عدة سنوات، وتحولت لـ18 مطبخا على مستوي الجمهورية، توزع الوجبات يوميا على الأولى بالرعاية ومنهم عمال النظافة بالاضافة لموائد الرحمن في رمضان وإفطار الصائمين بالطرق ومحطات القطار خلال الشهر الكريم: «بنساعد الغلابة».

إفطار مجاني ضمن «فطار الخير» في الخانكة

تتيح المؤسسة، وجبات الإفطار المجانية، بمقرها بالخانكة، حيث يتم تقديم إفطارا متكاملا مجانيا، لكل فرد من أفراد الأسرة، وفق رئيس مجلس الإدارة: «وجبة واحدة فقط لكل فرد من أفراد الأسرة، ومبنقولش لأي تردد لا، بنوصل الوجبات لباب البيت، وبنغطي وجبات للمترددين كمان».

22 ألف كتكوت، قامت مؤسسة وجمعية الغفور الرحيم بالخانكة، بتوزيعهم على السر لتربيتهم، بجانب مبادرة الإفطار، التي تأتي ضمن مبادرة ستر وعفة الأسر الأولى بالرعاية، وفق «حرب»: «وزعنا 22 ألف كتكوت تربية عمر يوم واحد على العشرات من الأسر محدودي الدخل لتربيتهم والاستفادة من لحومهم في ظل الظروف الحالية لأسعار الدواجن وعدم قدرة الأسرة الفقيرة والأكثر إحتياجا علي شرائها نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة».

تشغيل الأرامل والمطلقات والأسر الأكثر احتياجاً في تربية وبيع «السمان»، كان هدف آخر للمؤسسة، وذلك لتوفير مصدر دخل لهن يعينهن على متطلبات المعيشة الصعبة ويوفر لهم حياة كريمة، وفقا له: «مشروع تربية وبيع السمان يهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة بسوق العمل داخل مركز الخانكة خاصة ومحافظة القليوبية بشكل عام بتشغيل فئة السيدات المطلقات والأرامل والشباب وتوفير الحياة الكريمة لهن».