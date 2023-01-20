تخفيضات أسعار اللحوم في معارض «أهلا رمضان» بالمحافظات.. الكيلو يبدأ من 85 جنيها

تشهد أسعار اللحوم في معارض «أهلا رمضان»، على مستوى محافظات مصر انخفاضا كبيرًا عن السوق الخارجي وتتباين الأسعار من محافظات لأخرى لكن يبقى القاسم المشترك هو تراجع سعرها عن الأسواق الخارجية ما يمثل فرصة جيدة للمواطنين من أجل شراء منتجات مميزة بأسعار تنافسية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي والمجمدة في معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات التي تبدأ أسعارها من 85 جنيها للمجمد، و115 جنيها للسوداني و150 جنيها للحم البلدي، فيما تتباين الأسعار وفقا للمناطق، بحسب بيانات مديريات التموين في كافة محافظات مصر.

أسعار اللحوم في الإسكندرية

- سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيه بدلا من 140 جنيها.

- سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ160 جنيها بدلًا من 220 جنيها.

- سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها.

أسعار اللحوم في محافظات الوجه البحري

وشهدت أسعار اللحوم في معارض «أهلا رمضان» بمحافظات الوجه البحري انخفاض في أسعار اللحوم البلدي عن الإسكندرية حيث بلغ سعر الكيلو 130 جنيه، بينما بلغ سعر الكيلو المجمد 95 جنيها.

أسعار اللحوم في الصعيد

وتشهد أسعار اللحوم في معارض «أهلا رمضان»، بمحافظات الصعيد تخفيضات عن الأسعار الخارجية بنسبة كبيرة حيث بلغت الآتي:

- سعر كيلو اللحوم المجمدة لحم مفروم 130 جنيها.

- كبدة إسكندراني 90 جنيها للكيلو.

- 150 جنيه لكيلو اللحم البلدي.

- كيلو لحم سوداني 115 جنيها.