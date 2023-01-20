ما عقوبة المتهم بإتلاف رادار أعلى الطريق الدائري؟.. محام يوضح

بعد نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم بإتلاف رادار أعلى الطريق الدائري بمنطقة قليوب في محافظة القليوبية، نستعرض العقوبة المتوقعة على المتهم، إذ جرى ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة، كما اعترف بإتلاف الرادار بعدما فشل في سرقته.

قانوني يوضح عقوبة المتهم بإتلاف رادار أعلى الطريق الدائري

وفيما يتعلق بالعقوبة المتوقعة في مثل تلك الوقائع، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض، لـ «الوطن»، أن الجريمة تدخل ضمن تهمة إتلاف مال العام، ووفقًا للمادة 361، فإن تهمة إتلاف المال العام تنقسم إلى شقين، الشق الأول إتلاف مال عمدي وتٌعتبر جناية، والشق الثاني إتلاف مال عام عن طريق الخطأ وهي جنحة، وتختلف العقوبة باختلاف القيد والوصف الخاص بالواقعة محل التحقيق.

وأضاف «شومان» أن إتلاف مال عام بشكل عمدي يعتبر جناية تتراوح عقوبتها ما بين سنة إلى 3 سنوات، أما إتلاف مال عام عن طريق الخطأ، فيعتبر جنحة تتراوح عقوبتها من شهر إلى سنة حبس، أو غرامة مالية، ويلزم المتهم بتكلفة إصلاح الشيء الذي جرى إتلافه في جنحة إتلاف المال العام.