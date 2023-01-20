تفاصيل جديدة في سقوط وحبس المتهم بإتلاف رادار على الدائري بالقليوبية

«أنا حاولت أسرق الرادار الموجود جنب الطريق الدائري لكن معرفتش وهربت من المكان بسرعة قبل ما حد يمسكني، لغاية ما رجال الشرطة قبضوا عليا».. بتلك الكلمات اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بإتلاف أحد الرادارات المرورية الموجودة على جانب الطريق الدائري بعد مواجهته بالأدلة والتحريات التي توضح ارتكابه للواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كواليس الواقعة

كواليس وتفاصيل تلك الواقعة كانت بدايتها عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مروري مثبت على جانب الطريق الدائري بقليوب، عقب ذلك قام رجال الشرطة بفحص البلاغ وبإجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكن رجال الشرطة من التوصل الى هوية مرتكب تلك الواقعة.

ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة

كما أمكن تحديد مكان وجوده، وقام رجال الشرطة بضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، كما تبين أن المتهم يقيم في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية وله معلومات جنائية.