ضبط المتهم بإتلاف «رادار» على الطريق الدائري في القليوبية.. حاول سرقته

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مروري مثبت على جانب الطريق الدائري، كائن بدائرة مركز شرطة قليوب، في إطار محاولة سرقته.

وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.