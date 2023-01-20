معلومات عن المتهم بإتلاف رادار أعلى الطريق الدائري في القليوبية

لم تمر سوى ساعات قليلة، على قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرور موجود على الطريق الدائري بمنطقة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، بعدما فشل في سرقته، حتى تمكن رجال المباحث بالقليوبية من كشف غموض الواقعة.

تحديد المتهم بإتلاف الرادار أعلى الطريق الدائري

وتوصل رجال الشرطة من خلال تكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الواقعة، إلى أن وراءها شخص له معلومات جنائية، ويقيم في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وجرى تحديد مكان تواجده، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان عقب تقنيين الإجراءات، وتم ضبطه وإقتياده الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

المتهم يعترف: «ما عرفتش أسرق الرادار»

وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، قائلا: «أنا حاولت أسرق الرادار الموجود جنب الطريق الدائري، لكن ما عرفتش، وهربت من المكان بسرعة قبل ما حد يمسكني، لغاية ما رجال الشرطة قبضوا عليا»، وذلك بعد مواجهته بالأدلة والتحريات التي تؤكد ارتكابه للواقعة،وتستمر جهات التحقيق في كشف كامل ملابسات الواقعة.