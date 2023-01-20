حبس المتهم بإتلاف «رادار» على الطريق الدائري في القليوبية.. اعرف العقوبة

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، بحبس شخص له معلومات جنائية لاتهامه باتلاف ردار حديث على الطريق الدائري بقليوب بعد فشله في سرقته، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتشكيل لجنة لحصر التلفيات التي لحقت بالإدارة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط مرتكب واقعة إتلاف رادار مروري على الطريق الدائري بالمحافظة في محاولة لسرقته.

بلاغ باتلاف عندي لرادار حديث على دائري قليوب

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، برصد قيام أحد الأشخاص بإتلاف رادار مرورى مثبت على جانب الطريق الدائري كائن بدائرة مركز شرطة قليوب فى إطار محاولة فاشلة لسرقته.

تحريات إتلاف رادار حديث علي الدائري بقليوب

وبإجراء التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة جرى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

عقوبة المتهم بسرقة رادار

أوضح أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، أن الواقعة تُعد إتلاف عمدي للممتلكات الدولة والمال العام من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الاتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون، وفي حالة عدم عمدية الواقعة تكون العقوبة جنحة وعقوبتها الحبس لمدة 6 أشهر، والغرامة المالية وترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز العامين وغرامة مالية في حالة إذا كانت قيمة الإتلاف تجاوزت الـ50 ألف جنيها.