غلق 23 منشأة طبية في حملات طبية مكبرة على المنشآت الخاصة بالمنوفية

نظمت إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالمنوفية، حملات مكثفة على المنشآت الصحية الخاصة وفق توجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية.

قرار غلق لعدد 30 منشأة صحية خاصة

وأسفرت الحملات التي نظمتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عن المرور علي عدد 242 منشأة طبية ميدانية أسفرت عن عدد 119 منشأة مطابقة و 69 منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وغلق عدد 23 منشاة، واستصدار قرار غلق لعدد 30 منشأة ، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى 25 منشأة ، وعدد 11 مخالفة لاشتراطات الترخيص كما تبين وجد عدد 47 منشأة غير مرخصة.

وقامت إدارة العلاج الحر بالمرور علي جميع الحضانات الموجودة بنطاق المحافظة لمتابعة المخالف منها، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.

التشديد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى

وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

وأعرب وكيل صحة المنوفية عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة مثمناً دورهم الفعال والمثمر في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة ومؤكداً على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة مؤكداً أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.