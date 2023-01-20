الكشف على 2629 شخصا بقافلة طبية لجامعة المنوفية برأس غارب

اختتمت قافلة جامعة المنوفية الطبية الموسعة أعمالها مساء اليوم الجمعة، حيث جرى توقيع الكشف على ما يزيد عن 2629 مريضا على مدار يومين بمستشفى رأس غارب المركزي ووحدة الأمومة والطفولة برأس غارب، بمحافظة البحر الأحمر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية رسالة للأعمال الخيرية ومديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

القافلة الطبية لجامعة المنوفية في رأس غارب

قدمت القافلة التي نظمتها جامعة المنوفية الرعاية الطبية علي المواطنين في مختلف التخصصات حيث وقعت الكشف على 138 طفلا و132 أسنان، و155 أنف وأذن، و252 جلدية، و192 عظام، و69 جراحة، و56 مسالك، و106 قلب، و199باطنة، و99 مخ وأعصاب، و69 نساء، و100صدر، و385 رمد، و199 نظارة ،280 تحليلاً مع توزيع العلاج على كافة المرضى بالمجان.

رئيس مدينة رأس غارب يسهل عمل القافلة الطبية

بذلك أصدر اللواء حامد أحمد رئيس مجلس مدينة رأس غارب توجيهاته، لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعاون والتيسير في إجراء تحويلات الجراحات العامة وجراحات التجميل وجراحات الأطفال، وجراحات العيون، وإجراء الفحوصات التشخيصية.

أشرف على القافلة الطبية كل من الدكتور عبدالرحمن السباعي عميد كلية الطب، والدكتور هيثم ميمون، عميد كلية الصيدلة والدكتور شادى علام وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وإشراف الدكتورة رضا الفيشاوى منسق عام جامعة المنوفية للقوافل المتكاملة والدكتورة إيمان مناع منسق القوافل الطبية بكلية الصيدلة وعلاء فتحي مدير عام إدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.