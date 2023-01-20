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خبيرة نفسية توجه نصائح لمتسابقي برنامج «كابيتانو مصر»: احترام مشاعر الآخرين

كتب:

محمد متولي
11:15 م | الجمعة 20 يناير 2023
«كابيتانو مصر».. أرشيفية

«كابيتانو مصر».. أرشيفية

شهدت الحلقة العاشرة من برنامج اكتشاف المواهب الأشهر «كابيتانو مصر»، المُذاع على قناة ON، وتنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، توجه اللاعبين إلى قاعة المحاضرات.

يجب احترام مشاعر الآخرين

ووجهت الدكتورة رشا الجندي الخبيرة النفسية لبرنامج «كابيتانو مصر»، النصيحة للاعب زياد، أحد المشتركين في البرنامج، وطلبت منه عدم الاستهتار بمشاعر الآخرين، واحترام رغباتهم أيا كانت.

اللاعب «زياد» يعد الطبيبة بتحسن معاملته مع زملائه

وكشفت الطبيبة عن أن الدافع وراء ضحك «زياد» خلال المحاضرة هو أن كل المحيطين به كانوا غير مقدرين لموهبته ويسخرون منه، حتى وعد «زياد» الطبيبة بأن يتحمل المسؤولية خلال الأيام المقبلة وسيسعى لتحسين العلاقة مع زملائه الآخرين.

و شهدت الحلقة خوض مباراة جديدة جمعت بين فريقي «بوبو» بقيادة أحمد الكاس، وفريق «مسعد نور» بقيادة عبد الستار صبري.

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بقلم محمد متولي