مواهب «كابيتانو مصر» يحتفلون بـ«ميدو» فور دخوله أرض الملعب

ظهر أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بحلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على شاشة «on»، وكان يحمل عددا من الكرات.

وبمجرد ظهوره بأرض الملعب، اجتمع حوله اللاعبون الصغار من كل جانب، مرحبين به وتغمرهم السعادة.

احتفال اللاعبين بميدو

تفقد «ميدو» الفرق المشاركة والمدربين، ووجه عدد من النصائح للاعبين، لكي يتمكنوا من لعب الكرة بشكل جيد.

«كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة

وتقدم قناة «ON» بثًا مباشرًا للحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الشابة.

ويتم إذاعة حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة «ON».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج «كابيتانو مصر»، والذي يعد أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.