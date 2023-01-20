«القاهرة الإخبارية» تبرز تقرير «الوطن» عن تهنئة أول مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا

تناول برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، تقرير موقع «الوطن»، المنشور أمس، بعنوان «وزيرة الهجرة تهنئ نعمت شفيق أول مصرية تتولى رئاسة جامعة كولومبيا».

أول سيدة عربية

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتهنئة للدكتورة نعمت شفيق، خبيرة الاقتصاد المصرية، لتوليها منصب رئيس جامعة كولومبيا الأمريكية كأول سيدة عربية مصرية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة.

فخر واعتزاز

وأعربت وزيرة الهجرة عن مدى فخرها واعتزازها بما قدمته الدكتورة نعمت شفيق من جهود خلال السنوات الماضية استحقت عليها هذا المنصب، فضلا عن اعتزازها الشديد بمصريتها، مؤكدة أنّها تضع مصر دائما نصب أعينها وهذا ما تجسد خلال مشاركتها في الندوات التمهيدية لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والتي عقدت قبيل المؤتمر على مدار عام 2021.