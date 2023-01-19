اقرأ غدا في عدد «الوطن».. المتحف الكبير.. التاريخ يطرق الأبواب

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

اليوم.. إقامة أول حفل فني عالمي داخل الصرح العظيم استعدادا لافتتاحه قريبا

المتحف الكبير.. التاريخ يطرق الأبواب

لأول مرة.. المجموعة الكاملة لآثار وكنوز «توت عنخ أمون» في مكان واحد

حفل أسطوري لعدة أيام.. وإضاءة سماء الأهرامات وحضور قادة العالم

أنامل 125 مرمما تعيد 56 ألف قطعة أثرية للحياة.. ورحلة العثور على آثار «توت» وعرضها هي الأغرب

«السيسي»: الأمور تحت السيطرة.. و«هنتجاوز الأزمة»

الرئيس في الأكاديمية العسكرية: سنعلن قريبا انقضاء موجة الإرهاب بعد معاناة 10 سنوات

نمر بظروف صعبة زي كل الدنيا.. ونعمل على أن يكون تأثير الأزمة أقل ما يمكن

تعدادنا 105 ملايين ونزيد سنويا 2 مليون وتوفير طلباتهم أمر «مش بسيط»

«الوطن» تفوز بـ«جائزة البيئة» في مسابقة «الصحافة المصرية»

الزميلة إنجي الطوخي حصدت الجائزة بموضوع «سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية»

الصفحة الثانية

«مدبولي» يتابع الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة الفضاء المصرية

رئيس الوزراء: توطين صناعة الأقمار الصناعية

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية مع «صندوق مصر السيادي»

«عبدالغفار»: وضع رؤية للاستثمار بمجال صناعة الأجهزة الطبية

الفريق أسامة ربيع يشهد بيانا عمليا بالمنطقة الجنوبية العسكرية

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشيد بالأداء الاحترافي للقوات

تنفيذ 2171 وحدة سكنية بديلة للعشوائيات بـ«روضة العبور»

«الجامعات»: ختام امتحانات «التيرم الأول» بعدد من الكليات غدا

إنشاء 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول

الصفحة الثالثة

اليوم.. إقامة أول حفل فني داخل الصرح العظيم استعدادا لافتتاحه قريبا

المتحف الكبير «التاريخ يطرق الأبواب»

«مراكب خوفو» تبحر نحو الشمس من جديد

الصفحة الرابعة

«الوطن» ترصد المراحل النهائية للعمل بالمتحف المصري الكبير.. ملوك الماضي «نجوم المستقبل»

مسلة معلقة تم تجميعها من آثار «صان الحجر» تستقبل الزوار بختم الملك رمسيس الثاني وحدائق مدرجة ولوحة «قائمة ملوك سقارة»

مفاجآت الافتتاح: حفل أسطوري لعدة أيام.. وإضاءة سماء الأهرامات وحضور قادة العالم

مركز الترميم.. أنامل 125 مرمما تعيد 56 ألف قطعة أثرية للحياة

بيت خبرة إقليمي يضم 19 معملا في العالم للأخشاب والحلي والآثار العضوية والثقيلة بأحدث الأجهزة

الصفحة الخامسة

في عيون «الإعلام الدولي»: حدث عالمي طال انتظاره

إضافة كبيرة للثقافة والفنون عالميا.. وتداعيات الأزمة العالمية وجائحة فيروس كورونا تسببت في تأخير الانتهاء من أعمال الحدث الأثري الكبير

سيكون أكبر تجمع أثري يضم مجموعة مذهلة تقدر بنحو 100 ألف قطعة أثرية أبرزها الكنوز الكاملة لـ«توت عنخ أمون».. وافتتاحه أبرز حدث عربي في 2023

د. عيسي زيدان: نقل مركب خوفو كان ملحمة والتحدي كان بنقل المقاصير

مدير الترميم: عرض 25 ألف قطعة أثرية.. بعضها سيغير نظريات في علم المصريات

الصفحة السادسة

الباقيات الصالحات «خير عند ربك»

صرح طبي واجتماعي عمره 19 عاما.. وانتهاء المرحلة الأولى من مستشفى ألزهايمر

الصفحة السابعة

مروة ياسين: فقهت بصدق الآية الكريمة «الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا»

ابنه «ماما عبلة»: علمتنا دعم المرضى وتخفيف معاناتهم.. وأوصتنا بالمحتاجين

وفرت مكانا أمنا لعلاج مرضي السرطان وتأهيلهم نفسيا.. والبداية بـ40 مريضا واليوم أصبحوا بالآلاف

العالم الجليل: «كانت أما بعد أمي».. وشرفتني بأن أؤم صلاة جنازتها.. واستكمال أبنائها مسيرة عطائها امتداد لنبع الخير

د. أسامة الأزهري: شمس «علم وولاية» انطفأت برحيلها.. وبقيت سيرتها الطيبة وعملها الصالح

الصفحة الثامنة

مغامرات ومفاجآت

تغيير في تشكيل الزمالك.. «روقة» رجل فيريرا في وسط الملعب و«فتوح» يعود من جديد

القمة بمن حضر

الغيابات تحاصر الأهلي.. «عبدالمنعم» في ظروف غامضة «هاني» تحت المفاضلة.. و«كهربا» في حسابات كولر

تصحيح المسار

مواجهة ساخنة بين «حسن وجمال».. ومصير «العشري» يتحدد بعد «سيراميكا وسموحة»